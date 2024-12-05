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Белорусские футболисты узнали соперников по квалификации юношеских ЧЕ

05 декабря 2024 17:42
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В штаб-квартире УЕФА швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда чемпионатов Европы-2025/26, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футболисты узнали соперников по квалификации юношеских ЧЕ-1

Сборная Беларуси, составленная из исполнителей до 19 лет осенью будущего года сыграет в группе 3 вместе с командами Лихтенштейна, Греции и Турции. В элитный раунд выйдут по две сильнейшие дружины из 13 квартетов, а также лучшая сборная из тех, кто займет третьи места. 

Сборная Беларуси, укомплектованная из игроков до 17 лет по итогам жеребьевки попала в квалификационную группу В5, где ее соперниками будут коллективы из Бельгии, Норвегии и Молдовы. Сроки и места проведения отборочных турниров определятся позже.

# Футбол

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