Белорусские футболисты узнали соперников по квалификации юношеских ЧЕ

Сборная Беларуси, составленная из исполнителей до 19 лет осенью будущего года сыграет в группе 3 вместе с командами Лихтенштейна, Греции и Турции. В элитный раунд выйдут по две сильнейшие дружины из 13 квартетов, а также лучшая сборная из тех, кто займет третьи места.

Сборная Беларуси, укомплектованная из игроков до 17 лет по итогам жеребьевки попала в квалификационную группу В5, где ее соперниками будут коллективы из Бельгии, Норвегии и Молдовы. Сроки и места проведения отборочных турниров определятся позже.