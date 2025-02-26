Ксавье Уэлле продлил контракт с «Динамо-Минск» ещё на два года

Хоккеист минского «Динамо» Ксавье Уэлле остается в столичном клубе еще на два года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне защитник подписал с «зубрами» новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона 2026/27. Напомним, канадец присоединился к «Динамо» перед стартом нынешнего регулярного чемпионата. За 57 матчей в активе хоккеиста 24 результативных балла при показателе полезности +21. А также 76 силовых приемов и 91 блокированный бросок. Ранее контракт с белорусским клубом продлил еще один канадский игрок обороны Джош Брук.