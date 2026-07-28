Илья Протас вошел в число фаворитов на звание лучшего новичка следующего сезона НХЛ

Большие перспективы! Илья Протас вошел в число фаворитов на звание лучшего новичка следующего сезона Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В списке претендентов на «Колдер Трофи» он на данный момент занимает восьмую позицию. Лидирует канадский нападающий «Филадельфии» Портер Мартоне.

Напомним, в минувшем розыгрыше Протас-младший стал самым результативным игроком «Херши», а также был признан «новичком АХЛ», занял первое место в списке сильнейших бомбардиров среди новобранцев лиги и разделил шестое место среди всех игроков, набрав 66 очков в 69 играх. При этом Илья успел дебютировать в НХЛ за «Вашингтон», где в четырех победных противостояниях записал в свой актив четыре балла.