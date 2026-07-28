Хоккеисты «Юности» готовятся к новому сезону
Хоккейная команда «Юность» готовится к новому сезону. После трех проведенных товарищеских поединков минчане отправятся в Гродно, где 30 июля стартует предсезонный турнир памяти Александра Дубко. В состязаниях также примут участие: «Неман», «Шахтер» и «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Столичный клуб в этом сезоне возглавил Сергей Пушков. Тренер имеет хороший опыт работы как с отечественными командами, так и с зарубежными. Дважды он был в штабе национальной сборной. Сегодня вектор «Юности» направлен на сплоченность молодой дружины, составленной в основном из воспитанников школы. Руководство не ставит чемпионских задач, тем не менее и тренер и игроки настроены оптимистично, для них существует только победа.
Сергей Пушков, главный тренер ХК «Юность»:
Команда, которая приносит результат. Если говорить о том хоккее, который хотим показывать, это, конечно, скоростной хоккей, играть в атаке, но и с хорошо организованной обороной. Без обороны, конечно, ничего не бывает, но чтобы это был очень активный, агрессивный хоккей, который будет приносить забитые шайбы и результат. Самая сильная позиция в команде – это команда, которая должна играть друг на друга, друг за друга.
Владимир Ровба, нападающий ХК «Юность»:
Все на таком позитиве, он все тщательно объясняет. Все должно быть четко у него. Желание бешеное. Всегда хочется выигрывать, поднимать трофеи. Это приятно, это эмоции, это память. Плюс порадовать болельщиков, семью, тренера, команду.
Второй по значимости турнира сезона – Кубок Салея. «Юность» является восьмикратным обладателем трофея и действующим победителем. Первым соперником минчан в новом розыгрыше станет «Динамо-Молодечно». Игра состоится 3 августа.