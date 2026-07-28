Хоккеисты «Юности» готовятся к новому сезону

Хоккейная команда «Юность» готовится к новому сезону. После трех проведенных товарищеских поединков минчане отправятся в Гродно, где 30 июля стартует предсезонный турнир памяти Александра Дубко. В состязаниях также примут участие: «Неман», «Шахтер» и «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичный клуб в этом сезоне возглавил Сергей Пушков. Тренер имеет хороший опыт работы как с отечественными командами, так и с зарубежными. Дважды он был в штабе национальной сборной. Сегодня вектор «Юности» направлен на сплоченность молодой дружины, составленной в основном из воспитанников школы. Руководство не ставит чемпионских задач, тем не менее и тренер и игроки настроены оптимистично, для них существует только победа.