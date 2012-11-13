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В Вилейском районе возвели спортивный центр для молодых инвалидов

13 ноября 2012 19:02
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Новости Беларуси. Спортивный комплекс для молодых инвалидов возведен в Вилейском районе. Он разместился на базе детского реабилитационного оздоровительного центра «Надежда-21 век». Канатная дорога, а также специальная тропинка помогают не только весело тратить время, но и тренировать мышцы.

Цена проекта - 170 миллионов рублей, финансирование на себя взяли благотворительные организации. Идея также принадлежит европейским архитекторам. В будущем году комплекс дополнят новые спортивно-развлекательные аттракционы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Балаш, заместитель директора детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда-21 век»:
Сейчас прорабатывается концепция, чтобы наш центр мог в будущем принимать больше групп детей с ограниченными возможностями. Соответственно, будет расширяться игровой круг детской площадки. Это, во-первых, поможет коммуникации, поможет тем, что они не обособленными группами будут находиться, а совместно с другими здоровыми ребятами. Далее – это развивает навыки процесса уважения и помощи друг другу.

# Государственная политика # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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