ПСК провёл мастер-класс для ребят из Городейской школы-интерната
12 лет подряд хоккейная команда главы государства и Президентский спортивный клуб принимают участие в благотворительной акции «Рождественская традиция».
В этом году спортсмены решили пригласить ребят к себе. На столичной «Олимпик-Арене» состоялся настоящий праздник хоккея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в акции «Рождественская традиция».
Если театр начинается с вешалки, то хоккей – с раздевалки. Завязывать шнурки – наука простая, но требующая внимания. Спортсмены в год проводят в среднем на льду более 500 часов, а значит, столько же и шнуруют коньки. К слову, и фигурные лихо шнуруют.
Многие ребят из Городейской школы-интерната стали на коньки впервые и поэтому у них были персональные наставники. Главный тренер «Шахтера» Ярослав Чуприс очень вкрадчиво объяснял Захарию, как надо двигаться с клюшкой.
А вот генсек федерации Андрей Башко за 30 минут обучил Артура некоторым хоккейным фишкам.
Андрей Башко, игрок хоккейной команды Президента:
Ребята с такими горящими глазами вышли попробовать покататься, что-то для себя новое открыть. Вот для этого стоит жить.
Подробнее в видеоматериале.