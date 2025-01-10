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ПСК провёл мастер-класс для ребят из Городейской школы-интерната

10 января 2025 17:28
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12 лет подряд хоккейная команда главы государства и Президентский спортивный клуб принимают участие в благотворительной акции «Рождественская традиция».

В этом году спортсмены решили пригласить ребят к себе. На столичной «Олимпик-Арене» состоялся настоящий праздник хоккея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в акции «Рождественская традиция».

ПСК провёл мастер-класс для ребят из Городейской школы-интерната-2

Если театр начинается с вешалки, то хоккей – с раздевалки. Завязывать шнурки – наука простая, но требующая внимания. Спортсмены в год проводят в среднем на льду более 500 часов, а значит, столько же и шнуруют коньки. К слову, и фигурные лихо шнуруют.

ПСК провёл мастер-класс для ребят из Городейской школы-интерната-4

Многие ребят из Городейской школы-интерната стали на коньки впервые и поэтому у них были персональные наставники. Главный тренер «Шахтера» Ярослав Чуприс очень вкрадчиво объяснял Захарию, как надо двигаться с клюшкой. 

ПСК провёл мастер-класс для ребят из Городейской школы-интерната-6

А вот генсек федерации Андрей Башко за 30 минут обучил Артура некоторым хоккейным фишкам.

ПСК провёл мастер-класс для ребят из Городейской школы-интерната-8

Андрей Башко, игрок хоккейной команды Президента:
Ребята с такими горящими глазами вышли попробовать покататься, что-то для себя новое открыть. Вот для этого стоит жить.

Подробнее в видеоматериале.

# Благотворительная акция

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