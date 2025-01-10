В Рязани стартовал 4-й этап Кубка России по биатлону, участие в котором принимают и отечественные спортсмены. Соревновательную программу открыла мужская спринтерская гонка на 10 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Дмитрий Лазовский не допустил ни одного промаха на стрельбище, показал хороший ход по дистанции и занял первое место. Серебро – у Саида Халили, бронзу взял Антон Бабиков. Квартет сильнейших замкнул наш Максим Воробей. Илья Авсеенко показал 13-й результат, Антон Смольский – лишь 15-й.