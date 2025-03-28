Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Я совершенно точно говорю: это был один из лучших матчей в сезоне на данный момент. Я была очень сосредоточена на себе, на том, что мне нужно было сделать. Мне казалось, что все идет гладко и по моему. Да, я очень довольна выступлением. Очень сложно показывать свой лучший теннис, где бы ты ни играла. Потому что ты всегда с чем-то борешься. Но сейчас я чувствовала, что нахожусь на довольно высоком уровне. Я очень рада, что смогла дать себе еще один шанс, еще один финал, чтобы наконец усвоить свой урок и выиграть трофей.

Белоруска не оставила никаких шансов итальянке Жасмин Паолини. Дуэль первой и 7-й ракеток планеты, вопреки ожиданиям, не получилась упорной. Девушки провели на корте 72 минуты. Наша прима первенствовала с большим запасом – 6:2, 6:2. Соболенко показала запредельный процент первой подачи – 78, исполнила 6 эйсов и выиграла 4 брейк-поинта из 5. Трофей она оспорит с американкой Джессикой Пегулой. Счет очных встреч – 6:2.