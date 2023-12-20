Результаты белорусов в КХЛ

Белорусы были на заметных ролях и в других клубах КХЛ. «Спартак» при непосредственном участии Шейна Принса добился виктории над нижегородским «Торпедо» – 5:2. Форвард нашей национальной сборной оформил голевой дубль. Вначале он открыл счет. А затем вновь вывел свою дружину вперед. В сезоне в 37 противостояниях у Принса 19 бомбардирских баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Сибирь» уступила в овертайме «Ладе» – 1:2. Единственный гол в составе хозяев забил наш Максим Сушко. Правда, статистика в году оставляет желать лучшего. В 33 встречах у него только три результативных действия.