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Хоккейный турнир «Кубок Будущего» стартовал в Минске

05 февраля 2025 17:31
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Соревновательную программу минского турнира «Кубок Будущего» открыли российские сборные до 17 и до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейный турнир «Кубок Будущего» стартовал в Минске-2

В русском дерби был сильнее молодежный коллектив. Команда до 17 лет уступила с разницей в две шайбы – 1:3. Хотя надо отдать должное. На более юных хоккеистов авторитет соперников не давил, и ребята старались конкурировать на равных. Конечно, опыт сказался. Зато юношеский задор, а порой и наглость, диктовали свои условия. Когда старшие скрещивают клюшки с младшими, идет решение сразу нескольких задач.

Хоккейный турнир «Кубок Будущего» стартовал в Минске-4

Павел Канарский, главный тренер сборной России по хоккею (U-17):
Они сами поняли, что, когда играют правильно, все делают правильно, игра совсем другая складывается. И через такие игры они учатся играть правильно. Мы проигрывали где-то в единоборствах, где-то были чуть медленнее в своей зоне, не успевали накрывать их. Есть эта разница.

Но в плане тактического выполнения, когда вся пятерка играет, мы пытаемся компенсировать эту разницу именно за счет командных действий. После каждого турнира ребята становятся сильнее. Костяк только через турниры строится. Потому что сборы сборами, а вот именно когда такие игры со старшими, с сильными соперниками – все проявляется.

В Минске вообще здорово. Здесь вообще отличные условия, чистый город, хороший дворец. Встретили тепло, все предоставляют. Вообще здорово.

Хоккейный турнир «Кубок Будущего» стартовал в Минске-6

В прошлом году в «Кубке Будущего» победа досталась молодежной команде Беларуси. На нынешнем турнире дружина Андрея Михалева собирается оформить победный хет-трик.

Подробнее в видеоматериале.

# Хоккей

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