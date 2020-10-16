Баскетбол. Матч «Цмоки-Минск» в Лиге чемпионов перенесли

Новости Беларуси. Дебют в Лиге чемпионов откладывается. Матч между «Цмоки-Минск» и греческим АЕКом перенесли на неопределенный срок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решение принято оргкомитетом Лиги в соответствии с регламентом турнира. Соперники по группе С должны были встретиться 21 октября. О новой дате поединка будет сообщено позднее.

Сейчас «Цмоки» находятся на карантине после выявления вспышки коронавируса в клубе. Вернуться к тренировкам команда планирует на следующей неделе.

Напомним, в этом сезоне «драконы» попали в групповой этап Лиги чемпионов впервые. Помимо АЕКа, наши должны будут сыграть с французским «Шоле» и израильским «Хапоэлем» из Холона.