Баранов о спортивных гимнастах на II Европейских играх: «Извлекли уроки, где можно что-то добавить, где почистить»

В 5 лет маленького Егора мама и папа отправили заниматься спортивной гимнастикой. Тогда ребёнок ещё не подозревал, что выбор родителей станет решающим в его судьбе. На протяжении 15 лет с гимнастикой юноша шёл бок о бок, не расставаясь практически ни на день. Упорство и талант Егора дали свои результаты и подарили путёвку на II Европейские игры.

Александр Баранов, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по спортивной гимнастике:

На Европейские игры уже можно точно сказать, что попали двое, завоевали лицензии – это Андрей Лиховицкий, по итогам выступления на чемпионате Европы и Егор Шарамков, занявший четвёртое место в опорном прыжке.

Тренировки шесть раз в неделю по 5-6 часов – путь, который проходят спортивные гимнасты ради подготовки ко II Европейским играм. Чтобы представить нашу страну достойно, эти гибкие юноши тщательно отрабатывают каждый элемент, вместе с тренером вносят коррективы, поправки и постоянно совершенствуются. Александр Баранов:

Сейчас мы извлекли уроки, где можно что-то добавить, где почистить. Основная задача сейчас – грамотно подготовиться к Европейским играм.

Этот вид спорта завораживает, красивые элементы приковывают внимание. Каждое движение профессионалов со стороны выглядит изящным и простым в исполнении. Но такое утверждение весьма далеко от истины. Спортивная гимнастика – не только опасная, но и невероятно сложная дисциплина. За каждым трюком стоят годы изнурительных тренировок, и даже при таком раскладе добиться успехов удаётся лишь единицам.

Дмитрий Лаппо, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта:

У нас долгоиграющий вид спорта и отдать ему, как минимум, надо 15 лет, чтобы вывести и себя, и тренера на уровень элиты гимнастики. Из ста человек, если остаётся 2-3 человека, вышедшие на уровень мастера спорта международного класса, то это считается хорошим показателем.

Егор Шарамков, член национальной команды Республики Беларусь по спортивной гимнастике:

Это борьба сама с собой, когда ты стоишь на помосте и тебе нужно просто сделать своё, и никого этим ты не удивишь, но тебе надо сделать. Иногда это очень сильно подкашивает. Я уже с этим смирился, что надо просто сделать.

Андрей Лиховицкий и Егор Шарамков представят нашу страну на II Европейских играх. За плечами этих спортсменов внушительные результаты. Так, например, Андрей вошёл в десятку сильнейших в двух дисциплинах на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии. Александр Баранов:

На Европейских играх Егор Шарамков будет два вида делать – это вольные упражнения и опорный прыжок. Андрей Лиховицкий будет делать все шесть снарядов.