«Юность» обыграла «Шахтёр» в матче Кубка Салея

«Юность» обыграла «Шахтер» в центральной встрече очередного итогового дня Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Юность» обыграла «Шахтер» в центральной встрече очередного итогового дня Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Данный успех позволил столичному коллективу выйти на первое место в группе. Впрочем, у «горняков» столько же очков. Но на один матч меньше. События в противостоянии развивались стремительно. Первое и второе взятия ворот разделили всего 30 секунд.
На старте второго отрезка подопечные Сергея Стася вышли вперед. А в середине преимущество «Юности» закрепил Фаткулин. Больше цифры на табло не менялись. Из других итогов нужно отметить викторию «Немана». Она позволила клубу продолжить борьбу за выход в «финал четырех».