Прямой эфир

«Юность» обыграла «Шахтёр» в матче Кубка Салея

07 августа 2024 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Юность» обыграла «Шахтер» в центральной встрече очередного итогового дня Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Шахтёр» в матче Кубка Салея-1

Данный успех позволил столичному коллективу выйти на первое место в группе. Впрочем, у «горняков» столько же очков. Но на один матч меньше. События в противостоянии развивались стремительно. Первое и второе взятия ворот разделили всего 30 секунд.

«Юность» обыграла «Шахтёр» в матче Кубка Салея-4

На старте второго отрезка подопечные Сергея Стася вышли вперед. А в середине преимущество «Юности» закрепил Фаткулин. Больше цифры на табло не менялись. Из других итогов нужно отметить викторию «Немана». Она позволила клубу продолжить борьбу за выход в «финал четырех».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские шахматисты собрали всё золото ЧМ по блицу и рапиду среди спортсменов до 20 лет
07 августа 2024 12:56

Белорусские шахматисты собрали всё золото ЧМ по блицу и рапиду среди спортсменов до 20 лет

Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира в Торонто
07 августа 2024 12:55

Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира в Торонто

Владислав Кравец вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже
07 августа 2024 12:54

Владислав Кравец вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже