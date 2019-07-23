Футбол. «Динамо-Минск» пополнил российский защитник Дмитрий Ятченко

Уроженец Москвы является воспитанником академии имени Льва Яшина. Свою карьеру начал с дубля московского «Динамо». Однако полноценным стартом стоит считать «Спартак» из Нальчика. Затем Ятченко выступал за «Терек» и «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Ятченко играл за «Енисей». В составе предыдущей команды Дмитрий провел 24 матча, отметившись двумя голами. Всего на счету футболиста 248 поединков в российской премьер-лиге, в которых он набрал 11 очков по системе «гол + пас».