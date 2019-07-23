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Футбол. «Динамо-Минск» пополнил российский защитник Дмитрий Ятченко

23 июля 2019 12:44
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Новости Беларуси. Футбольное минское «Динамо» пополнил 32-летний российский защитник Дмитрий Ятченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Динамо-Минск» пополнил российский защитник Дмитрий Ятченко-1

Уроженец Москвы является воспитанником академии имени Льва Яшина. Свою карьеру начал с дубля московского «Динамо». Однако полноценным стартом стоит считать «Спартак» из Нальчика. Затем Ятченко выступал за «Терек» и «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Ятченко играл за «Енисей». В составе предыдущей команды Дмитрий провел 24 матча, отметившись двумя голами. Всего на счету футболиста 248 поединков в российской премьер-лиге, в которых он набрал 11 очков по системе «гол + пас».

Футбол. «Динамо-Минск» пополнил российский защитник Дмитрий Ятченко-4

Футбол. «Динамо-Минск» пополнил российский защитник Дмитрий Ятченко-6

Футбол. «Динамо-Минск» пополнил российский защитник Дмитрий Ятченко-8

# Футбол Беларуси # Дмитрий Ятченко # Фотофакт

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