«Сейчас началась основная сетка». Продолжается первенство Республики Беларусь среди юных теннисистов

Новости Беларуси. Первенство Республики Беларусь по большому теннису среди спортсменов до 12 и до 14 лет продолжается на этой неделе, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

В выходные 11-12 июля юные спортсмены сыграли квалификационный раунд, а с 13 июля начали борьбу в финальной стадии турнира. Матчи проходят на базе столичных РЦОП и ГЦОР по теннису.

Примечательно, что изначальные даты соревнований пришлось изменить: традиционно они проводились весной, но из-за непростой эпидемиологической обстановки организаторы были вынуждены сделать перенос.

Снежана Плаксина, координатор турнира:

Дети играют квалификацию. Вот, в выходные дни мы сыграли квалификационный раунд, сейчас началась основная сетка. Точно так же 32 игрока, 4 лучших игрока сыграют между собой по круговой системе, и из них определятся первые места.