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«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»

14 июля 2020 08:12
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Лето – пора экспериментов, развлечений, отдыха и ярких эмоций. Кто ты? Спортсмен, романтик или экстремал? Пришло время воплощать мечты в реальность. Идеальная локация для любителей ЗОЖ – мультиспортивный комплекс «Олимпик Парк» на Ратомской, 2.

«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»-1

Здесь собраны десятки активностей: ледовые площадки, хореографические залы, бассейн и спа с тремя видами бань: русская, финская и хаммам. А сеанс в соляной комнате перенесёт к морю и восстановит силы.

«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»-4

«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»-6

Надежда Желнеровская, администратор фитнес-клуба «Olympia Gym and Spa»:
 Это большой клуб, площадью более 3.200 квадратных метров. С просторными тренажёрными залами, красивым видом и лучшим оборудованием Technogym. 

В меню спортивного центра: высококачественный инвентарь, опытные тренеры и широкий выбор программ. Для новых клиентов фитнес-клуба – скидки 20 процентов.

«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»-9

Наталья Василенко, старший тренер тренажёрного зала и групповых занятий фитнес-клуба ««Olympia Gym and Spa»:
Благодаря огромной площади зала и грамотной расстановке тренажеров, у вас будет прекрасная  возможность выполнять любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции.

Беговые инерционные дорожки, уникальные тренажёры для растяжки и групповых тренировок – единственные в Беларуси.

«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»-12

Посетитель:
Советую всем приходить в «Олимпик Парк»: заниматься спортом, держать себя в тонусе.

Рев моторов, свист резины и дух соперничества. Для тех, кто любит скорость и крутые повороты, открыт картинг F1 на Дзержинского, 91. Гостям предлагают с ветерком погонять на французских авто по 400-метровой асфальтированной трассе.

«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»-15

Руслан Григорович, директор по развитию картинг-центра F1:
Трасса работает для всех желающих. Любой может прийти и покататься. Могут кататься детки, главное, чтобы рост был от 140 сантиметров.

На территории картинга организовываются корпоративные мероприятия. А еженедельные турниры позволят стать участником настоящих гонок.

«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»-18

Все на борт! Прогулки, ветер в волосах и закат, отражающийся в водной глади Комсомольского озера. В столичных водах курсирует теплоход «Свислочь». У штурвала – настоящий капитан.

«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»-21

Александр Пинцук, капитан теплохода «Свислочь»:
У нас есть свой определённый маршрут. Проходим, сперва до пляжа, там выставлены буи. Разворачиваемся, потом идём между островами и на большое озеро выходим. Идём вдоль Парка Победы. И доходим до моста пешеходного.

Вояж длится всего полчаса, но уже и за это время успеваешь почувствовать себя героем повести Александра Грина «Алые паруса». Кроме хорошего настроения из такого путешествия вы точно привезете парочку ярких фотографий себя и местных красот.

«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»-24

Посетители:
Такое приятное времяпрепровождение и для ребенка, и для родителей.

Очень так умиротворенно, природа, вообще, супер просто!

По календарю у нас осталось 49 дней лета. Но вместе с «Olympia Gym and Spa» эту незабываемую пору можно продлить. Живите в каждом моменте, ведь всё самое интересное происходит здесь и сейчас.

# Фитнес

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