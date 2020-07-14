«Любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции». Идём заниматься в «Olympia Gym and Spa»

Лето – пора экспериментов, развлечений, отдыха и ярких эмоций. Кто ты? Спортсмен, романтик или экстремал? Пришло время воплощать мечты в реальность. Идеальная локация для любителей ЗОЖ – мультиспортивный комплекс «Олимпик Парк» на Ратомской, 2.

Здесь собраны десятки активностей: ледовые площадки, хореографические залы, бассейн и спа с тремя видами бань: русская, финская и хаммам. А сеанс в соляной комнате перенесёт к морю и восстановит силы.

Надежда Желнеровская, администратор фитнес-клуба «Olympia Gym and Spa»:

Это большой клуб, площадью более 3.200 квадратных метров. С просторными тренажёрными залами, красивым видом и лучшим оборудованием Technogym. В меню спортивного центра: высококачественный инвентарь, опытные тренеры и широкий выбор программ. Для новых клиентов фитнес-клуба – скидки 20 процентов.

Наталья Василенко, старший тренер тренажёрного зала и групповых занятий фитнес-клуба ««Olympia Gym and Spa»:

Благодаря огромной площади зала и грамотной расстановке тренажеров, у вас будет прекрасная возможность выполнять любые тренировочные программы с соблюдением безопасной дистанции. Беговые инерционные дорожки, уникальные тренажёры для растяжки и групповых тренировок – единственные в Беларуси.

Посетитель:

Советую всем приходить в «Олимпик Парк»: заниматься спортом, держать себя в тонусе. Рев моторов, свист резины и дух соперничества. Для тех, кто любит скорость и крутые повороты, открыт картинг F1 на Дзержинского, 91. Гостям предлагают с ветерком погонять на французских авто по 400-метровой асфальтированной трассе.

Руслан Григорович, директор по развитию картинг-центра F1:

Трасса работает для всех желающих. Любой может прийти и покататься. Могут кататься детки, главное, чтобы рост был от 140 сантиметров. На территории картинга организовываются корпоративные мероприятия. А еженедельные турниры позволят стать участником настоящих гонок.

Все на борт! Прогулки, ветер в волосах и закат, отражающийся в водной глади Комсомольского озера. В столичных водах курсирует теплоход «Свислочь». У штурвала – настоящий капитан.

Александр Пинцук, капитан теплохода «Свислочь»:

У нас есть свой определённый маршрут. Проходим, сперва до пляжа, там выставлены буи. Разворачиваемся, потом идём между островами и на большое озеро выходим. Идём вдоль Парка Победы. И доходим до моста пешеходного. Вояж длится всего полчаса, но уже и за это время успеваешь почувствовать себя героем повести Александра Грина «Алые паруса». Кроме хорошего настроения из такого путешествия вы точно привезете парочку ярких фотографий себя и местных красот.