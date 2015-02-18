Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: в индивидуальной гонке среди девушек до 19 лет победила украинка, лучшая из белорусок – 13-я

Новости Беларуси. Первой чемпионкой стартовавшего в Беларуси первенства мира по биатлону среди юниоров и юношей стала представительница Украины Анна Кривонос. Она выиграла 18 февраля индивидуальную гонку для девушек до 19 лет.

Индивидуальная гонка у юношей до 19 лет уже началась. Спортсмены вышли на старт. Это 89 спортсменов, среди них и четыре белорусских биатлониста.

Золотая медаль в индивидуальной гонке среди девушек до 19 лет досталась спортсменке из Украины, «серебро» – у спортсменки из Норвегии. А вот «бронза» чемпионата среди юношей и юниоров уедет в Россию.

Анна Кривонос, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Украина):

Мне понравилась трасса, понравились болельщики, все болели. Не только «Украина» кричали. Кричали и «Беларусь». Очень понравился комплекс, отличное стрельбище, большое. Трасса понравилась. Тяжеловато было, но мне все понравилось. В общем, нужно соревноваться и бороться, чтобы все было честно. Спасибо тренерам, всем спасибо.

Елизавета Каплина, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Россия):

Мне все нравится. Трасса тоже не совсем сложная, но все замечательно.

Белорусские спортсменки финишировали 13-й, 17-й, 27-й и 29-й. Но это ни в коем случае нельзя назвать поражением, ведь для юных биатлонистов каждое соревнование – это шаг вперед, шаг к новым победам.

К слову, наполеоновских медальных планов Белорусская федерация биатлона перед своими юными атлетами не ставила, но на 1-2 награды мы надеемся. И у нас есть еще время. Впереди – выступление юниоров.

Динара Алимбекова, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Сами вы, наверное, заметили, что настреляли мы сегодня очень много. Что-то не поучилось, где-то не справились с ветром, может быть. А по трассе лыжи хорошо работали, но немного не хватило.

Кристина Мазурина, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Недовольна стрельбой (два промаха), много. Моя ошибка. Волнение, дернулась рука. Хотела сильно. Мы попытаемся на спринте исправить все наши сегодняшние ошибки и покажем отличный результат всей командой, не только я.

Каким бы ни был чемпионат, это все равно праздник для болельщиков, которые активно поддерживают всех спортсменов. В «Раубичах» есть зона гостеприимства, где можно подкрепиться, в том числе драниками и блинами, которые особенно актуальны в Масленицу.

Меню для спортсменов разрабатывал сам диетолог Дарьи Домрачевой. Поэтому силы на победу есть у всех.

Впервые «Раубичи» принимали чемпионат мира по биатлону в начале 70-х XX века. За это время здесь многое изменилось, если не сказать, что все.

Здесь появились вакс-кабины (там готовят лыжи к старту), новые тиры, стрельбище, трибуны. Одним словом, всего не перечислить.

Конечно, колоссальные изменения коснулись и трассы. Она стала шире на два метра и сейчас соответствует всем международным правилам и стандартам. Сами спортсмены говорят, что такого стадиона нет практически ни в одной стране Европы. Поэтому «Раубичи» уже сейчас готовы принимать соревнования самого высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.