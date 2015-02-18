Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: в первый день соревнований Беларусь осталась без медалей

Новости Беларуси. Первые звездочки зажглись на чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей, стартовавшем в Беларуси. 18 февраля в «Раубичах» прошли первые старты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителями индивидуальных гонок у юношей и девушек стали соответственно россиянин Кирилл Стрельцов и Анна Кривонос из Украины.

Анна Кривонос, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Украина):

Мне понравилась трасса, понравились болельщики, все болели. Не только «Украина» кричали, кричали и белорусы «Украина вперед!». Очень понравился комплекс, отличное стрельбище, большое.

Как после поделились участники украинской сборной, белорусские склоны обкатывать начали неделю назад. Правда, тренировались тогда в Логойске. С чемпионатом мира в Беларуси, да и самой Беларусью, биатлонисты и их тренеры связывают большие надежды. Не только спортивные. Спорт вне политики, но события последней недели не могут держать в стороне.

Игорь Ященко, старший тренер юношеской сборной Украины по биатлону:

Ваш президент встречал всю делегацию. Он, я думаю, хорошо выполнил роль человека, который взял и усадил всех людей за один стол. И мне понравилось его выражение о том, что он протяжение всего дня просто подходил, создавал ауру для того, чтобы те переговоры произошли. Поэтому это очень большая заслуга, я думаю.

После триумфа коллеги из женской части сборной на старт вышла и мужская половина украинской команды. В ней участвовали 89 спортсменов, в том числе и четверо биатлонистов из Беларуси.

Гонка была достаточно напряженной, но, к сожалению, наша сборная пока без медалей.

Лучший результат на этом старте показал биатлонист из России, серебряная медаль – у спортсмена из Дании. «Бронза» тоже уедет в Россию.

Но все же белорусские биатлонисты показали хороший результат. Роман Шинкевич пришел к финишу восьмым. В принципе, у нас еще есть время завоевать медали. И спортсмены тоже рассчитывают показать хороший результат.

Роман Шинкевич, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Чего-то не хватило. Силы были, лыжи хорошие были, стрельба чуть подвела. Мог бы лучше немного. Пробежали старт, поняли, что это такое. На спринте будем бороться.

Василий Большаков, тренер молодежной сборной Беларуси по биатлону:

Сегодня сложная очень погода, поэтому со стрельбой было справиться сложно. Как видно из протокола, многие из других стран не справились с этим. Никто им задачи не ставил выигрывать обязательно. Но могли выступить лучше.

Первый день соревнований завершается, но праздник спорта в «Раубичах» продолжается. Здесь еще очень много болельщиков. Они не спешат возвращаться в город. Здесь очень много снега, дети играют в снежки, взрослые делают сэлфи, гуляют, фотографируются. В зоне гостеприимства можно купить сувениры на память о мировом первенстве, которое проходило в Минске.

Все уже, конечно, отдыхают. Работают только журналисты. В ньюс-руме десятки журналистов из самых разных стран следят за новостями, за теми событиями, которые происходят в «Раубичах», в Беларуси.

Константин Бойцов, журналист (Россия):

Впечатления самые благоприятные. Происходит масштабная реконструкция, широкие проходы, коридоры. Зоны большие. Это очень приятно. Особенно вспоминая те же легендарные стадионы в Оберхофе, Рупольдинге, в других местах, но там видно, что тесно, места не хватает. В «Раубичах» площадь позволяет. И очень хорошо, что те, кто реконструируют этот стадион, этим пользуются.

Тереза Энгебрайтен, журналист (Норвегия):

Здесь очень хорошо, много возможностей и для спортсменов, и для журналистов. Трасса очень хорошая. Я знаю много о Дарье Домрачевой, я следила за ее успехами. И, думаю, у ваших спортсменов есть много возможностей достичь таких же высот.

19 февраля на старт выйдут юниоры, среди которых будут и белорусские биатлонисты.

Чемпионат мира продлится до 24 февраля. Беларусь будут представлять 20 спортсменов в различных дисциплинах. За призовые места им придется бороться более чем с четырьмя сотнями стреляющих лыжников почти из 40 стран.