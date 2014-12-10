Тренер золотого «Динамо-82» Михаил Вергеенко поздравил всех с Международным Днём футбола

Михаил Никифирович, Вы долгое время были действующим игроком. Потом стали тренером. Работали в Германии. Тренировали и наше «Динамо». Что сложнее: тренировать или играть?

Михаил Вергеенко, технический директор департамента Белорусской федерации футбола:

Если в игроке умирает игрок, он может стать классным тренером. Но если в этом человеке сохраняется то, что он игрок, игрок, игрок… и эта стадия перехода затягивается, надо забыть, что ты был когда-то игроком, и добился каких-то успехов, надо вникать в тренерскую науку. Там ты несешь ответственность лично, индивидуально для себя, а здесь ты отвечаешь за команду.

Сейчас проходит тренировка детей на этом поле. С какого возраста родители приводят мальчишек в этот вид спорта? Какими физическими данными они должны обладать чтобы стать настоящими спортсменами?

Михаил Вергеенко, технический директор департамента Белорусской федерации футбола:

Мы понизили планку набора. Дети раньше набирались с 8 лет, сейчас мы получили разрешение до 6 лет. Почему до шести лет? Потому что сегодня идет очень большая конкуренция: дети идут в разные виды спорта. Мы хотим пойти в опережение, чтобы дети быстрее пришли в футбол. Как отбираются дети: конечно же, это координационная ловкость, которая врожденная, это быстросоображающие дети. При таких коллективных играх они проявляют себя. Такие детки видны. И любой человек, который мало-мальски понимает в футболе, может сразу сориентироваться и понять: есть у этого мальчишки будущее или нет. Но самое главное при наборе - влюбить ребёнка в футбол.

Михаил Никифирович, а Вы помните Ваш первый гол?

Михаил Вергеенко, технический директор департамента Белорусской федерации футбола:

Их было столько! Во-первых, я играл во дворе, на улице и играл до 14 лет самостоятельно. В 14 лет меня пригласили в детскую спортивную школу.

Ваш сын Алексей пошёл по Вашим стопам. Это был его осознанный выбор или же Вы его подтолкнули к этому как отец?

Михаил Вергеенко, технический директор департамента Белорусской федерации футбола:

Наши дети, в том числе и дети спортсменов, идут по той стези, по которой шли их родители.

Всегда на трибунах много девушек. Футболисты - «завидные женихи». Красивые, спортивные, хорошо зарабатывают… Чтобы понравиться футболисту, девушке нужно знать футбольные термины?

Михаил Вергеенко, технический директор департамента Белорусской федерации футбола:

Нет. Я думаю, что не обязательно. Хорошо, если в жизни ее спутник познакомит ее со всеми этими футбольными деталями. Такие ребята могут действительно пользоваться большим авторитетом у болельщиков, естественно, они очень часто появляются на экране телевизора, о них говорят в СМИ. Те ребята, которые добиваются успехов, получают выгодные контракты, я думаю, - это «завидные женихи», поэтому девчонки тоже правильно хотят выстроить свою жизнь. Самое главное - это чтобы это была настоящая искренняя любовь между людьми.

В Вашей судьбе женская половина увлекается футболом?

Михаил Вергеенко, технический директор департамента Белорусской федерации футбола:

Нет! (смеется) Скажу сразу: у нас с супругой все идет на «плюс» и «минус»: я болен футболом, а она меня от этого отодвигает. Но тем не менее, мы уже прожили 40 лет вместе. И по крайней мере те чувства, которые у нас были, они остались, и мы очень хорошо относимся друг к другу.

Как Вы относитесь к женскому футболу?

Михаил Вергеенко, технический директор департамента Белорусской федерации футбола:

У меня изменилось отношение к женскому футболу. Какой фактор этому послужил? Я был приглашен на финальную часть Чемпионата Европы для женщин и я посмотрел на самом деле исполнение футболистами сборной Германии и Норвегии того уровня мастерства, которое на самом деле прельщает и требует внимательного отношения) И когда были названы цифры, что женский футбол чемпионата Европы просмотрело 55млн. зрителей, и если сравнивать с «Формулой-1», которую просмотрело 50 млн. зрителей, то это говорит о популяризации женского футбола и отношения к нему.