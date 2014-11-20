Создатели бойцовского реалити-шоу Вячеслав Камнев, Алина Артц и Сергей Иванович рассказали о финальном шоу в Минске

Что такое бойцовское реалити-шоу, насколько это зрелищно и для чего это нужно?

Вячеслав Камнев, организатор бойцовского реалити-шоу, создатель первого российского специализированного бойцовского телеканала:

Если говорить о драке, то драка - это самое последнее, чем надо заниматься в боевых искусствах. Драка - это неконтролируемая ситуация, а если ты учишься, то учишься контролировать. Контролировать и себя, и обстановку вокруг. Наверное, самое главное- это контроль. Если говорить о реалити-шоу, то очень важно то, что мы пытаемся показать бойцов не только на ринге, но и в реальной жизни, как они умеют делать что-то, чем они занимаются кроме тренировочного зала. Они могут быть поэтами, очень хорошо рисовать.

Алина Артц, певица, ведущая бойцовского реалити-шоу:

У меня действительно уже есть достаточно большой опыт. В Беларуси мы снимали уже четвертый сезон реалити-шоу. И для меня это особый сезон, поскольку мне предоставилась возможность практически месяц прожить в Минске. Моя задача в проекте - дать возможность зрителю рассмотреть каждого бойца как личность. Постраться раскрыть каждого бойца так, чтобы телезрители смогли обрести своих каких-то фаворитов, отправлять для них сообщения, поддерживать. Я была поражена тем, насколько образованные и глубокие люди к нам попадают. Когда ребята находятся перед камерами, они понимают, что телезритель увидит их такими, какие они есть. Они заранее придумывают себе характеры, как они могли бы себя позиционировать. Но через несколько съемочных дней камера как будто разрушает все наши заранее приготовленные манеры, какие-то секреты, которые мы хотим скрыть. Потому что когда ты становишься перед камерами, ты становишься самим собой. Телезритель это видит.

Сергей, в проекте принимают участие и белорусские бойцы. Как они себя показали? Есть ли у нас претенденты на титул?

Сергей Иванович, руководитель белорусского бойцовского клуба:

Для Беларуси в истории единоборств такой проект впервые. Он имеет огромное значение для развития спорт, развития боевых единоборств. В этом проекте участвовали многие белорусские герои. Мы показали Беларусь, как исторически богатое место, где воспитываются легендарные олимпийские чемпионы, чемпионы мира - и борцы, и боксёры. Георграфия проекта - 13 стран мира. Это эксперимент - что мы можем, как мы можем передать опыт перспективным, молодым, еще не сформировавшимся бойцам. Сейчас мы увидим экзамен - это финальный турнир , который состоится 22 ноября. Те люди, которые путем жесткого отбора прошли это испытание, будут сражаться против действующих чемпионов - профессионалов сборной команды мира. Среди них есть два белоруса. Это Дмитрий Войтов из Минска и Павел Катрунов из Мозыря. Будут драться с серьезнейшими противниками.

Когда Вы давали мастер-класс участникам реалити-шоу, Вы говорили такие слова, как: «Теперь вы стали на путь воина». Слова, которые заставляют человека отбросить фальшь. Что такое «путь воина»?

Сергей Иванович, руководитель белорусского бойцовского клуба:

Это образ жизни, философия единоборств. Боец - борец, который чего-то достиг. Главный враг - не противник вовсе, а он сам. Каждый день мы сражаемся только с одним врагом - с самим собой. А этапы к этому - соревнования. Будут победы, будут поражения. Титулы, соревнования - это лишь этапы на пути. Главное для борцов и для каждого воина - не сойти с этого пути.