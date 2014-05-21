Азбука хоккея. Буква «Т». Тафгай

Тафгай – главный герой, игрок хоккейной команды, основной задачей которого является устрашение противника, «выключение» из игры наиболее опасных форвардов команды-соперника и защита самых ценных игроков своей команды.

В хоккейных командах парни все, как на подбор, богатыри. Но в тафгаями становятся физически самые сильные, крупные и тяжеловесные юноши. Помимо серьезной бойцовской подготовки, все тафгаи много лет профессионально занимаются боксом, вольной борьбой, джиу-джитсу, айкидо.

Специальный тренер обучает будущего тафгая силовому катанию, умению держать равновесие на льду, действовать быстро в громоздкой форме, учит сбивать с противника шлем и подсекать его, наносить точные удары не глядя, с неудобной позиции. В результате тафгай становится крайне опасной единицей на поле.

У тафгаев существует неписаный свод правил. К примеру, нападения без причин не приветствуется (хотя, причины для драки весьма условны).

Драться допускается только руками. Запрещено бить противника клюшкой, коньками или шлемом. Нельзя нападать сзади, или неожиданно бить ничего не подозревающего игрока. Опытный тафгай всегда начинает бой с сильного толчка соперника или его опрокидывания, чтобы тот понял, что его атакуют.

Коронным трюком профессионального тафгая считается швырнуть противника на его же скамейку.

Нельзя нападать на игроков, которые не участвуют в драке. Нельзя бить вратаря, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.