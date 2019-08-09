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Азаренко сразится за полуфинал в парном разряде на турнире в Торонто

09 августа 2019 14:00
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Торонто, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко сразится за полуфинал в парном разряде на турнире в Торонто -1

В дуэте с австралийкой Эшли Барти белоруска одолела немецко-чешский тандем Гергес и Плишкова: 6:1, 6:3. За выход в полуфинал девушки сразятся 9 августа. Начало матча в 21.00 по белорусскому времени, соперницы – Кирстен Флипкенс и Се Шувэй. 

Азаренко сразится за полуфинал в парном разряде на турнире в Торонто -4

Азаренко является последней представительницей нашей страны на этом турнире. Ранее в одиночном разряде открытый чемпионат Канады покинули Арина Соболенко и Александра Саснович. Сама Азаренко в одиночке дошла только до стадии 1/16, где уступила Даяне Ястремской.

# Теннис # Виктория Азаренко # Эшли Барти # Фотофакт

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