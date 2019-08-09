Азаренко сразится за полуфинал в парном разряде на турнире в Торонто

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Торонто, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дуэте с австралийкой Эшли Барти белоруска одолела немецко-чешский тандем Гергес и Плишкова: 6:1, 6:3. За выход в полуфинал девушки сразятся 9 августа. Начало матча в 21.00 по белорусскому времени, соперницы – Кирстен Флипкенс и Се Шувэй.