Солигорский «Шахтёр» потерпел разгромное поражение в Турине

Новости Беларуси. Готовятся к домашней игре и футболисты «Шахтера», однако чтобы пройти в Лиге Европы дальше, подопечным Сергея Ташуева придется сотворить на столичном «Динамо» настоящее чудо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче третьего раунда «горянков» разгромил «Торино» – 5:0. В Италии «Шахтер» горел: за первые 15 минут матча белорусы пропустили дважды. Хороший шанс сократить отставание и перевернуть игру был у Павла Рыбака в конце первого тайма. Белорусский полузащитник остался один на один с лежащим вратарём итальянцев, однако вместо заветного гола мяч всего лишь перелетел через рамку.