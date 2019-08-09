«За считаные месяцы увеличивается мышечная масса»: как в Минске проходят тренировки по стрит-воркауту

Валерия Борисевич, корреспондент:

Альтернатива классическим спортзалам, да ещё и бесплатная – стрит воркаут. Сегодня в столице более двадцати площадок для популярного вида спорта.

Красивое тело, отказ от вредных привычек, физическая сила. Движение ЗОЖ – это стиль жизни и возможность проявить себя. Максим в спортивном мире уже второй десяток. Когда начинал заниматься стрит воркаутом, он не мог и представить, что судьба сулит ему целых два раза стать рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Это ли не повод для гордости?!

Максим Трухоновец, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

Меня вдохновил мой отец. Я тренируюсь практически ежедневно, вообще, я программист, и для меня занятие спортом является как отдыхом от умственной деятельности. Уделяю где-то 50 минут обеденного времени для занятия, и после работы я прихожу и занимаюсь порядка полутора часов.

Воркаут – доступный и бесплатный любительский вид спорта. Встретить турники можно через каждые 300 метров. Модное направление зародилось ещё в СССР, в 2009 году начало набирать популярность, и теперь продолжает успешно развиваться. Воркаут накладывает эстетический отпечаток не только на тело, но и на повседневную жизнь.

Алексей Мычко, глава общественного объединения «Федерация «Стрит воркаут»:

Пришел из уличной площадки, потом это все переросло в движение. Это меняет твое мышление, мировоззрение. Ты становишься более общительным, и это мотивирует тебя ставить перед собой цели и двигаться к ним.

«Каждый учит каждого» – такого мнения придерживаются воркаутеры, и их по Беларуси тысячи! Секреты силовых упражнений передаются друг другу на уличных тренировках. По словам спортсменов, добиться атлетических форм можно и без неподъёмных гантелей в тренажерном зале. Александр Филёв, тренер по воркауту:

Очень приятно, что строится много площадок. В воркауте нет ограничений по возрасту, я в свое время консультировал дедушку, которому больше 70 лет. Лучше заниматься изначально воркаутом, чем идти в тренажерный зал. Воркаутеры работают именно больше на выносливость.

Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух! С помощью занятий на свежем воздухе можно быстро поправить общее физическое состояние и раскрыть в себе новый потенциал. Максим Трухоновец:

Самый быстрый прогресс – это первые три года, прямо невооруженным глазом видно, как за считаные месяцы увеличивается мышечная масса, увеличиваются силовые показатели, но а дальше это уже терпение.

Совсем недавно в Минске открылась первая школа, где научат правильно и с пользой для здоровья отжиматься, подтягиваться, а позже делать красивые выходы. Александр Филёв:

Я открыл школу по воркауту и стараюсь ее развивать. У людей есть возможность прийти и посмотреть: нравится это им или нет. Но в любом случае научиться подтягиваться, я думаю, есть желание у каждого.