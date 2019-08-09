БАТЭ с победы стартовал в Лиге Европы

Новости Беларуси. БАТЭ успешно стартовал в Лиге Европы. В первом матче 3-го раунда квалификации борисовчане обыгрывают «Сараево»: 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. БАТЭ успешно стартовал в Лиге Европы. В первом матче 3-го раунда квалификации борисовчане обыгрывают «Сараево»: 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет на 19 минуте встречи открыл Дмитрий Бага с передачи Эрвена Мукама. На 71-ой минуте уже сам французский легионер поражает ворота боснийцев, успешно реализовав пенальти. Однако с преимуществом в два мяча БАТЭ играл недолго. На 79-ой минуте Харис Ханджич сокращает отставание в счете.
Но больше поразить ворота борисовчан футболистам «Сараево» не удается. Итоговый счет – 2:1, и подопечные Алексея Баги готовятся принимать соперника дома, на Борисов-Арене, 15 августа.