Прямой эфир

БАТЭ с победы стартовал в Лиге Европы

09 августа 2019 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. БАТЭ успешно стартовал в Лиге Европы. В первом матче 3-го раунда квалификации борисовчане обыгрывают «Сараево»: 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ с победы стартовал в Лиге Европы-1

Счет на 19 минуте встречи открыл Дмитрий Бага с передачи Эрвена Мукама. На 71-ой минуте уже сам французский легионер поражает ворота боснийцев, успешно реализовав пенальти. Однако с преимуществом в два мяча БАТЭ играл недолго. На 79-ой минуте Харис Ханджич сокращает отставание в счете.  

БАТЭ с победы стартовал в Лиге Европы-4

Но больше поразить ворота борисовчан футболистам «Сараево» не удается. Итоговый счет – 2:1, и подопечные Алексея Баги готовятся принимать соперника дома, на Борисов-Арене, 15 августа.

БАТЭ с победы стартовал в Лиге Европы-7

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«За считаные месяцы увеличивается мышечная масса»: как в Минске проходят тренировки по стрит-воркауту
09 августа 2019 08:39

«За считаные месяцы увеличивается мышечная масса»: как в Минске проходят тренировки по стрит-воркауту

Лига Европы. БАТЭ победил «Сараево»
08 августа 2019 20:18

Лига Европы. БАТЭ победил «Сараево»

Александр Семенюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу: «В Дании будет намного сложнее играть»
08 августа 2019 19:54

Александр Семенюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу: «В Дании будет намного сложнее играть»