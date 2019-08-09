БАТЭ с победы стартовал в Лиге Европы

Счет на 19 минуте встречи открыл Дмитрий Бага с передачи Эрвена Мукама. На 71-ой минуте уже сам французский легионер поражает ворота боснийцев, успешно реализовав пенальти. Однако с преимуществом в два мяча БАТЭ играл недолго. На 79-ой минуте Харис Ханджич сокращает отставание в счете.