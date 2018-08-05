Вера Лапко проиграла в стартовом матче квалификации турнира в Монреале

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла на старте квалификации турнира Canadian Open в Монреале.

Лапко (69 WTA), посеянная под 13 номером, уступила в поединке канадской теннисистке Ребекке Марино (310 WTA).

Первый сет Вера Лапко начала успешно: спортсменка одолела соперницу со счётом 6:3. Но последующие два сета белорусская теннисистка проиграла с противоположным счётом: 3:6, 3:6.

Стоит отметить, что нынешняя 310 ракетка мира была довольно известна несколько лет назад. Ребекка Марино считалась перспективной теннисисткой и в 2011 году занимала 38 строчку в мировом рейтинге. Однако вскоре спортсменка оставила теннис из-за депрессии.