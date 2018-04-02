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Азаренко поднялась на 92 позицию рейтинга WTA

02 апреля 2018 18:41
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вернулась в первую сотню мирового рейтинга WTA. Теперь она на 92 позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главной причиной этого взлета стало успешное выступление нашей теннисистки на престижном турнире в Майами. Там Виктория добралась до полуфинала, где уступила американке Слоан Стивенс.

Другие белоруски – Александра Саснович и Арина Соболенко – сошли с дистанции в Майами раньше. Однако в рейтинге они все еще выше Азаренко: Саснович – 49, Соболенко – на 60 месте.

# Виктория Азаренко # Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко

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