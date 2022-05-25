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Арина Соболенко прошла на второй круг «Ролан Гаррос»

25 мая 2022 14:47
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Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в 1/32 финала Ролан Гарос, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменка обошла француженку, обеспечив себе выход на следующую ступень открытого чемпионата во Франции.

Арина Соболенко прошла на второй круг «Ролан Гаррос»-1

На исходе дня на корт вышла Арина Соболенко. В соперницах была француженка Хлоя Паке. Несмотря на преимущество в рейтинге, белоруска уступила первый сет 2:6. Уверенная игра вернулась только во второй партии – 6:3. Решающий сет стал победным для белоруски – 6:4. Во втором круге Соболенко встретится с американкой Мэдисон Брэнгл.  

# Теннис # Арина Соболенко # Хлоя Паке # Фотофакт

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