Авторский коллектив проекта СТВ «ШАй-бу! ShАi-BY!..» удостоен специальной премии Президента Беларуси

Новости Беларуси. Ещё в мае наша страна принимала Чемпионат мира по хоккею, но не меньшие хоккейные страсти разгорелись и в эфире нашего телеканала. СТВ порадовало телезрителей проектом «ШАй-бу! ShАi-BY!..».

Шесть оригинальных фильмов рассказали историю отечественного и мирового хоккея, познакомили с белорусскими ледовыми дружинами и погрузили в настоящую хоккейную атмосферу. И сегодня за создание цикла документальных фильмов авторский коллектив нашего телеканала — а среди них мои коллеги Алексей Адашкин и Ольга Макей — удостоен специальной премии Президента. О самых ярких моментах хоккейного цикла в этом сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Эти хоккейные страсти в эфире телеканала СТВ разгорелись ещё в мае. Тогда мы вспоминали победы белорусских команд и строили планы на будущее, говорили об исторических шайбах и оценивали городскую ледовую инфраструктуру. Сегодня авторы уже делятся своими репортёрскими воспоминаниями.

Ольга Макей, специальный корреспондент телеканала СТВ:

Вот момент, который актуален сейчас - это Рождественский турнир. Главный трофей этих соревнований - кубок. Многие его видели вчера во время церемонии открытия. Так вот в своей серии мы решили поставить на весы этот главный трофей и узнать, на сколько тяжело его победно поднимать над головой. Оказалось, что он весит больше 10 килограммов.

В прямом смысле «взвесила» победу белорусов и рассказала о «хоккее на высшем уровне». В своём фильме Ольга Макей познакомила каждого телезрителя с хоккейной командой Президента и узнала, с чего всё начиналось.

А вот ездить ради хоккейных новостей приходилось далеко за пределы страны. И даже на другой континент.

Алексей Адашкин:

Если хоккей - это религия, то чтобы попасть в настоящий храм хоккея, нужно прилететь в Торонто и зайти в зал хоккейной славы.

Родина великих хоккеистов, да и сама игра здесь сродни религии. Канада — не просто в числе рекордсменов по количеству ледовых побед на чемпионатах и олимпиадах, но даже по числу арен. Впрочем, и хоккеем в стране занимаются абсолютно все. Наш корреспондент лично в этом убедился и даже сам стал на коньки.

Кстати, авторский коллектив телеканала в составе Алексея Адашкина и Ольги Макей удостоен спецпремии Президента за создание цикла документальных фильмов.

Хоккей — лишь мужская игра? Корреспонденты СТВ развеяли мифы. Вернее, их «прекрасная половина».

Яна Шипко:

Трус не играет в хоккей. Стоило примерить настоящую хоккейную форму и слова из бравой советской песенки воспринимаются как аксиома.

Примерить хоккейную форму и узнать о первых шагах в истории хоккея. Уникальные факты и раритетные кадры — наши корреспонденты разузнали всё то, о чем многие даже не догадывались. Вспомнили и уже историческую шайбу Владимира Копотя.

Владимир Копоть:

Я до сих пор думаю, как это все произошло. До сих пор не могу найти на это ответ. Пересек красную линию, бросил и получился гол.

Впрочем, рассказал наш телеканал о звёздах не только нынешних, но и будущих. Они — большие надежды отечественного хоккея.

Формула «хоккейного успеха» — это терпение, выносливость, постоянные тренировки, талант и... немалые затраты. Даже на форму.

Валентина Железная:

Хоккей — спорт не из дешёвых. Шлем, защита, клюшка, коньки... Профессиональная амуниция стоит дорого.

Также рассказали про нашу национальную сборную. И пожелали успехов на тогда ещё предстоящем чемпионате. Кстати, корреспонденту СТВ пришлось на время влиться в хоккейную жизнь. И даже стать чуточку суеверным.

Алексей Мартиненок:

Как мы и обещали, за три недели съемок и монтажа фильма к бритве мы не прикасались. Впереди работа над новыми материалами, а профессия журналиста все-таки требует соответствующего внешнего вида.

Подвели и итоги. К примеру, как Беларусь приготовилась к мировому первенству и встрече тысячи гостей. Ледовые арены, аэропорт, вокзал, отели, рестораны... Организаторы продумали всё до мелочей.

Шесть оригинальных фильмов. Сегодня уникальный проект «Шай-бу! Shai-BY!..» оценили по-настоящему высоко. Авторский коллектив телеканала удостоен спецпремии Президента Беларуси. Разглядели и уникальность, и истинную документалистику. Впрочем, свою оценку дали уже и телезрители — многочисленными просмотрами.