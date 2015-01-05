XI Рождественский турнир любителей хоккея: 5 января Словакия обыграла Швейцарию (8:2), вечером встретятся Беларусь и ОАЭ

Новости Беларуси. Буря эмоций и настоящий накал страстей. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси набирает обороты.

На льду «Чижовка-Арены» встречаются команды Финляндии и Латвии. Борьба обещает быть жаркой, ведь финны – опытные игроки и хорошо знают белорусский лед. Более того, они – бронзовые призеры 2014 года.

А латыши, хоть и дебютанты нынешнего турнира, тем не менее хорошо известны в мире хоккея.

Между тем уже определился первый победитель второго игрового дня. Во Дворце спорта встречались ледовые дружины Словакии и Швейцарии. Победа оказалась на стороне словацких хоккеистов, да еще с каким счетом – 8:2.

Впрочем, такой исход матча нельзя назвать каким-то неожиданным. Хоть обе дружины и не новички Рождественского турнира (и та, и другая приезжают на неофициальный чемпионат мира среди любителей уже в девятый раз), но, для сравнения, команда Словакии в 2014 году заняла четвертое место, а вот Швейцария – лишь 11.

И не будем забывать о том, что 4 января вечером наши хоккеисты обыграли словаков со счетом 5:1. Так что настроение после поражения наверняка было боевым.

Возможно, на победный настрой спортсменов из Швейцарии повлияло то, что двое игроков до сих пор не дождались своего багажа. Чемоданы потеряли в аэропорту во время пересадки. Но, как мы видим, на лед все хоккеисты вышли в полной амуниции.

6 января швейцарской дружине предстоит сразиться с командой Президента Беларуси. А 5 января спортсмены из Швейцарии собираются на экскурсию в «Минск-Арену».

Мартин Брудерер, игрок команды Швейцарии:

Я очень много слышал о вашей «Минск-Арене», но никогда там не был сам. Знаю, что она одна из самых больших и красивых. На ней проходили матчи чемпионата мира в прошлом году. Поэтому хочу, наконец, увидеть эту арену своими глазами. А что касается сегодняшней игры, то нам достался техничный соперник. Но и у нас в этом году собралась сильная команда.

Ладислав Крайняк, игрок команды Словакии:

Теперь соперник играет очень хорошо, мы его, наверное, недооценили. Мы смотрели вчера, когда играли с Арабскими Эмиратами.

На льду «Чижовка-Арены» скрестили клюшки команды из Финляндии и Латвии. Скандинавы наверняка попытаются отыграть очко после поражения 4 января в матче с россиянами. По окончании первого периода счет 3:2 в пользу игроков из команды Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.