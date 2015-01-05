XI Рождественский турнир любителей хоккея: Беларусь обыграла Словакию – 5:1

Новости Беларуси. Новый спортивный сезон открылся в Беларуси. Страну 5 января ожидает второй день Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Накануне уже были сыграны 4 матча.

Швейцария и команда Арабских эмиратов разошлись миром. Ничья также стала итогом противостояния дружин Германии и Латвии.

Команда белорусского лидера в непростой борьбе обыграла дружину из Словакии. Счет встречи – 5:1. Глава государства отметился двумя голевыми передачами.

Поболеть за красивый хоккей во Дворец Спорта пришло несколько тысяч человек. На трибунах был настоящий аншлаг. На льду – жаркие баталии.

5 января на спортивных площадках Минска также состоятся четыре поединка. «Чижовка-Арена» примет команды Финляндии – Латвии и России – Германии. Во Дворце спорта Словакия сразится со Швейцарией, а Беларусь померяется силами с хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Интрига любительских хоккейных баталий разрешится 7 января. Все игры, за первое и третье места, а также церемония закрытия пройдут в «Чижовка-Арене». Именно тогда – на Рождество – станет известен победитель.

В копилке нашей команды восемь побед на этом турнире. Дважды верх одерживала Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.