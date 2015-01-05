XI Рождественский турнир любителей хоккея: как команды проводят свободное время?

Новости Беларуси. На лед сборная Латвии 5 января вышла буквально с колес. Точнее — с автобусной экскурсии по городу. Из окна — столичные достопримечательности: здание вокзала, Главпочтамт, Национальная библиотека. Впечатлениями от них (и от Минска) прибалты делятся уже на площади Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Искров, игрок сборной команды Латвии:

Очень поражает. Чисто, красиво. Очень сильные впечатления. Тут все более фундаментально, обширно. А у нас все компактнее.

Там же команда посетила храм. В красном костеле хоккеисты даже поставили свечи. После места религиозного, спортсмены отправились в место светское - в торговый центр на шоппинг. К примеру, вратарь латышей Сергей Кузнецов провел десяток минут у латка с сувенирами.

Сергей Кузнецов, игрок сборной команды Латвии:

Дайте вот такую открывашечку! А это похоже на фотографию города! Вот это похоже на кусочек Дома Правительства.

А в это время хоккеисты из жарких Эмиратов с шоппинга — причем, благотворительного — возвращались. Дорогие подарки завтра отправятся в детские дома Минска. Мохамад Ареф Аль-Яки, защитник команды ОАЭ, говорит: эту традицию спортсмены поддержали с радостью. Праздники ведь!

Мохамад Ареф Аль-Яки, игрок сборной команды ОАЭ:

Мы купили все это для детей. Здесь несколько планшетов для четверых ребят из детского дома. Я буду их поздравлять. Еще взяли несколько плазменных телевизоров и ноутбук.

Тем временем немецкие хоккеисты прогуливались по городу. Их мы застали у одной из столичных гостиниц. Андреас Ренц и Маркус Пфлюгль в Минске не в первый раз. В белорусскую столицу из Германии, кроме хоккея, приехали еще по одной причине.

Андреас Ренц, игрок сборной команды Германии:

Вчера мы были в городе, покупали сувениры, ужинали. И позволили себе одну баночку местного пива. Мне понравилось. В этом отличие любительского турнира от профессионального.

Приятные «форточки» в расписании спортсменам найти не всегда удается. Весь день тренировки — все, чтобы радовать болельщиков на спортивных площадках. И те самые болельщики на хоккей идут. Кстати, до «Чижовка-Арены» во время турнира ходит больше автобусов. Дополнительные единицы транспорта выделили специально.

Владимир Пузиревский, исполняющий обязанности главного тренера сборной команды Латвии:

Что касается турнира, организация на сумасшедшем уровне! Такое может себе позволить еще, наверное, только Россия.

Большинство хоккеистов, приехавших на Рождественский турнир, называет его праздником. И не только хоккея. Мол, после форума остаются праздничные воспоминания. Последние, к слову, останутся еще и вот на этих фото. Ими латышские хоккеисты эксклюзивно поделились со зрителями нашего телеканала.