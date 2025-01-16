«Авиатор» обыграл «Гомель» в ЧБ по хоккею

«Авиатор» обыграл «Гомель» в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Очередной игровой день принес сенсацию. «Гомель» в родных стенах уступил «Авиатору». Команда из Барановичей, плотно занимающая последнее место в таблице, оказалась точнее – 3:2. В рядах победителей забрасывали Ковалев, Богослав и Кухарев. Таким образом, аутсайдер прервал серию из 10 осечек кряду. Нужно отметить очередную неудачу «Бреста». Финалист оступился уже в пятый раз. А вот «Химик» разгромил «Лиду».