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«Авиатор» обыграл «Гомель» в ЧБ по хоккею

16 января 2025 13:46
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«Авиатор» обыграл «Гомель» в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Очередной игровой день принес сенсацию. «Гомель» в родных стенах уступил «Авиатору». Команда из Барановичей, плотно занимающая последнее место в таблице, оказалась точнее – 3:2. В рядах победителей забрасывали Ковалев, Богослав и Кухарев. Таким образом, аутсайдер прервал серию из 10 осечек кряду. Нужно отметить очередную неудачу «Бреста». Финалист оступился уже в пятый раз. А вот «Химик» разгромил «Лиду».

# Хоккей # Хоккей Беларуси

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