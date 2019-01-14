«Брестская лыжня» собрала самых спортивных учителей города

Новости Беларуси. 40 команд и 160 участников. «Брестская лыжня» объединила на одной трассе самых спортивных учителей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старты традиционно входят в программу круглогодичной спартакиады «Здоровье». И хоть в 2018 году массовую гонку пришлось отменить из-за отсутствия снега, при планировании спортивных мероприятий на 2019-й лыжню не исключили. И не ошиблись.

Этой зимой с погодой повезло. Столбик термометра накануне не поднимался выше нуля – условия для лыжных баталий идеальные. Борьба на трассе была жаркой. С трибун своих наставников громко подбадривали и гнали вперед ученики. А самым зрелищным моментом гонок стала эстафета 4 по 500 метров.