«Брестская лыжня» собрала самых спортивных учителей города

Новости Беларуси. 40 команд и 160 участников. «Брестская лыжня» объединила на одной трассе самых спортивных учителей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 40 команд и 160 участников. «Брестская лыжня» объединила на одной трассе самых спортивных учителей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старты традиционно входят в программу круглогодичной спартакиады «Здоровье». И хоть в 2018 году массовую гонку пришлось отменить из-за отсутствия снега, при планировании спортивных мероприятий на 2019-й лыжню не исключили. И не ошиблись.
Этой зимой с погодой повезло. Столбик термометра накануне не поднимался выше нуля – условия для лыжных баталий идеальные. Борьба на трассе была жаркой. С трибун своих наставников громко подбадривали и гнали вперед ученики. А самым зрелищным моментом гонок стала эстафета 4 по 500 метров.
Александр Ятченя, заместитель директора по хозяйственной работе средней школы №32 Бреста:
Очень полезное мероприятие. Создается массовость. Очень много людей участвует. Это популяризация спорта. И очень интересно, как наши учителя физкультуры выглядят, в какой форме.
Дмитрий Климашевич, учитель физкультуры средней школы №26 Бреста:
Безусловно, традиция. Жаль, что снега у нас не так много, как хотелось бы. А праздник детям нравится. Всем нравится – спорт, физкультура, здоровье.
Но не только лыжами живут активные брестчане этой зимой. Устойчивый мороз благоволит и другим зимним развлечениям. Для катания на коньках в 13 школах города обустроили ледовые площадки.