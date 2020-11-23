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ATP и WTA опубликовали последние рейтинги спортсменов. На каких строчках белорусы?

23 ноября 2020 15:31
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Новости Беларуси. Теннисный сезон 2020 завершен. ATP и WTA опубликовали последние рейтинги спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ATP и WTA опубликовали последние рейтинги спортсменов. На каких строчках белорусы?-1

У мужчин в топ-100 из белорусов вошел только Егор Герасимов – 78-я позиция, Илья Ивашко поднялся на шесть пунктов – 107-е место, Владимир Игнатик – 331-й. Возглавляет реестр Новак Джокович.

ATP и WTA опубликовали последние рейтинги спортсменов. На каких строчках белорусы?-4

У женщин наша Арина Соболенко завершила сезон на 10-й строчке генеральной классификации. В активе белоруски три титула (в Дохе, Остраве и Линце) и 29 побед. Год для Виктории Азаренко сложился весьма успешно, она пополнила свой багаж одним титулом в Цинциннати и провела 19 победных поединков. В итоге 13 позиция. Александра Саснович также в тор-100, у нее 90-е место.

# Теннис # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Новак Джокович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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