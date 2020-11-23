ATP и WTA опубликовали последние рейтинги спортсменов. На каких строчках белорусы?

У мужчин в топ-100 из белорусов вошел только Егор Герасимов – 78-я позиция, Илья Ивашко поднялся на шесть пунктов – 107-е место, Владимир Игнатик – 331-й. Возглавляет реестр Новак Джокович.

У женщин наша Арина Соболенко завершила сезон на 10-й строчке генеральной классификации. В активе белоруски три титула (в Дохе, Остраве и Линце) и 29 побед. Год для Виктории Азаренко сложился весьма успешно, она пополнила свой багаж одним титулом в Цинциннати и провела 19 победных поединков. В итоге 13 позиция. Александра Саснович также в тор-100, у нее 90-е место.