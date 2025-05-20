Александра Саснович вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции. На старте отбора наша теннисистка, занимающая в рейтинге 107-е место, переиграла в двух сетах 162-ю ракетку мира, россиянку Татьяну Прозорову – 6:4, 6:3. Матч продолжался чуть менее полутора часов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В следующем раунде Саснович встретится с итальянкой Лукрецией Стефанини. Также ранее квалификацию прошла Кристина Дмитрук, обыгравшая китаянку Сичжу Вей, а вот Ирина Шиманович потерпела поражение.

Сразу с основной сетки выступление на «Ролан Гаррос» начнут Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Прежде французский мэйджор белорускам не покорялся, а последние три года титул выигрывала Ига Швентек. Матчи основной сетки открытого чемпионата Франции пройдут с 25 мая по 8 июня.