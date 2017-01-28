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Арине Соболенко и Александре Саснович не удалось пробиться в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге

28 января 2017 17:08
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Новости Беларуси. Тем временем белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович пытались пробиться в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Но их надежды разбились о суровую реальность уже в первом раунде квалификации.

Соболенко сражалась с 20-летней хорваткой Донной Векич, и больших проблем сопернице не доставила — 4:6, 2:6. Саснович судьба свела с россиянкой Екатериной Александровой, которая всего на 10 позиций выше белоруски в мировом рейтинге.

Итог – победа хозяйки корта со счётом 6:4, 7:5,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Теннис

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