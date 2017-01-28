Хоккейная команда Президента 28 января обыграла дружину Витебской области

Участие в матче принял Александр Лукашенко и уже вначале стартового периода открыл счет.

Впрочем, это был ни единственный бомбардирский балл Александра Лукашенко в матче. Президент отдал два голевых паса.

На его счету 11 баллов: 5 шайб и 6 результативных передач. Сегодняшний матч проходил на «Чижовка-Арене». Десятые республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба традиционно собирает преданных поклонников хоккея. В субботний день – на трибунах аншлаг.

И по результатам игр глава государства входит в число лучших бомбардиров турнира.

Что же касается результата матча, то итоговый счет 8:1 не стал неожиданностью. С 2008 года дружины встречались в 10 поединках, и каждый раз победу праздновала команда Президента. Впрочем, витебчане, конечно, рассчитывали прервать такую затяжную серию, так что настрой у команд был серьезный.

Леонид Гришукевич, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Никакой недооценки соперника нет. Команда хорошо играет в обороне, вратарь выручает команду Витебской области. У них хорошие контратаки, они забили хороший гол в контратаке, я их не смог выручить.

Руслан Солодкин, защитник команды Витебской области:

Наша команда по различным причинам лишилась лидеров, но нас это не ломает.

Всегда приятно играть с такими мастерами хоккея, как команда Президента.

Поэтому мы, конечно же, стараемся. Вы видите, даже забиваем.