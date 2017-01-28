Хоккейная команда Президента 28 января обыграла дружину Витебской области
Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента 28 января одержала третью победу на десятых республиканских соревнованиях среди любительских команд, обыграв дружину Витебской области.
Участие в матче принял Александр Лукашенко и уже вначале стартового периода открыл счет.
Впрочем, это был ни единственный бомбардирский балл Александра Лукашенко в матче. Президент отдал два голевых паса.
И по результатам игр глава государства входит в число лучших бомбардиров турнира.
На его счету 11 баллов: 5 шайб и 6 результативных передач. Сегодняшний матч проходил на «Чижовка-Арене». Десятые республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба традиционно собирает преданных поклонников хоккея. В субботний день – на трибунах аншлаг.
Что же касается результата матча, то итоговый счет 8:1 не стал неожиданностью. С 2008 года дружины встречались в 10 поединках, и каждый раз победу праздновала команда Президента. Впрочем, витебчане, конечно, рассчитывали прервать такую затяжную серию, так что настрой у команд был серьезный.
Леонид Гришукевич, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Никакой недооценки соперника нет. Команда хорошо играет в обороне, вратарь выручает команду Витебской области. У них хорошие контратаки, они забили хороший гол в контратаке, я их не смог выручить.
Руслан Солодкин, защитник команды Витебской области:
Наша команда по различным причинам лишилась лидеров, но нас это не ломает.
Всегда приятно играть с такими мастерами хоккея, как команда Президента.
Поэтому мы, конечно же, стараемся. Вы видите, даже забиваем.
Турнир проходит в два этапа.
Первый завершится 18 марта, а обладатели медалей станут известны в апреле.
На данный момент после четырех проведенных встреч нынешнего турнира команда главы государства возглавляет турнирную таблицу, набрав 7 очков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.