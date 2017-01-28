Представители СК Беларуси приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Раубичах

Новости Беларуси. Знаменитую лыжную трассу в Раубичах покорили белорусские следователи.

В Чемпионате комитета по лыжным гонкам приняли участие 8 команд.

Соревнования проходили два дня, по всем профессиональным правилам. Были индивидуальные и командные гонки на полтора, три и пять километров.