Представители СК Беларуси приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Раубичах

Новости Беларуси. Знаменитую лыжную трассу в Раубичах покорили белорусские следователи.
В Чемпионате комитета по лыжным гонкам приняли участие 8 команд.
Соревнования проходили два дня, по всем профессиональным правилам. Были индивидуальные и командные гонки на полтора, три и пять километров.
В роли рефери выступили как коллеги спортсменов, так и именитые лыжники.
Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:
Состязание формирует тот дух соперничества, который необходим не только при проведении спортивных мероприятий, но и в работе
Представители следственного комитета минской области стали золотыми призерами чемпионата, серебро у коллег из Витебска, третье место досталось следователям центрального аппарата ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.