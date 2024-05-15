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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Риме

15 мая 2024 14:08
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Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира категории 1000 в Риме. В поединке 1/4 белоруска, не особо напрягаясь, прошла Елену Остапенко из Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет поединка – 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 13 минут. Соболенко не пришлось прилагать в этой игре сверхусилий – она одержала дежурную победу, несмотря на то, что ее соперница находится в рейтинге довольно высоко (она замыкает топ-10 лучших теннисисток мира).

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Риме-1

Арина Соболенко, полуфиналистка турнира:
Это были непростые недели. После Мадрида оставались боли в спине, я лечилась, восстанавливалась. Но здесь, в Риме, не устаю повторять, совершенно потрясающая поддержка. Вот почему я супермотивирована. Эта атмосфера меня вдохновляет. Те эмоции, которые вы отдаете мне, я стараюсь возвращать вам. Мне нравится здесь играть, я получаю удовольствие. Чем я могу себя порадовать? Не знаю уже, сколько дней мне снится мороженое. Думаю, что сегодня тот самый момент, когда я определенно порадую себя им.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко и американкой Даниэль Коллинз.

# Теннис # Арина Соболенко # Елена Остапенко

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