Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Риме

Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира категории 1000 в Риме. В поединке 1/4 белоруска, не особо напрягаясь, прошла Елену Остапенко из Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет поединка – 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 13 минут. Соболенко не пришлось прилагать в этой игре сверхусилий – она одержала дежурную победу, несмотря на то, что ее соперница находится в рейтинге довольно высоко (она замыкает топ-10 лучших теннисисток мира).