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Белорусские стрелки выиграли 2 золота Кубка России

15 мая 2024 12:34
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Два золота и национальный рекорд. Белорусские стрелки отменно стартовали в Кубке России. В малокалиберной винтовке из трех положений самым метким стал наш Владимир Чернов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки выиграли 2 золота Кубка России-1

Сумма спортсмена – 592 балла из 600 возможных. Это высшее достижение в Синеокой. В состязаниях юниоров не знал равных Арсений Ливанцов. В утренней сессии из трех положений стреляли девушки. В финал пробились Мария Мартынова и Таисия Палюшик. Последняя, к слову, выполнила норматив мастера спорта международного класса. Всего в турнире принимают участие более 450 человек.

# Стрельба

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