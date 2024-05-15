Белорусские стрелки выиграли 2 золота Кубка России

Два золота и национальный рекорд. Белорусские стрелки отменно стартовали в Кубке России. В малокалиберной винтовке из трех положений самым метким стал наш Владимир Чернов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сумма спортсмена – 592 балла из 600 возможных. Это высшее достижение в Синеокой. В состязаниях юниоров не знал равных Арсений Ливанцов. В утренней сессии из трех положений стреляли девушки. В финал пробились Мария Мартынова и Таисия Палюшик. Последняя, к слову, выполнила норматив мастера спорта международного класса. Всего в турнире принимают участие более 450 человек.