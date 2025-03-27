В Минске проходит командный турнир по художественной гимнастике

Олимпийские дни молодежи – командный турнир по художественной гимнастике, который собирает сильнейших граций страны. В розыгрыше принимают участие девушки в трех возрастных категориях – предюниорки, юниороки и сеньорки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2025 году соревнования проходят по новым правилам. В ракурсе судей не только сложность программы, но и артистизм – обязательный пункт в исполнении всех спортсменок. В первый день соревнований участницы разыграли два комплекта наград. В групповых упражнениях у самых юных девушек победа досталась команде Минска, в личном многоборье среди юниорок не было равных воспитаннице РЦОП Кире Бабкевич.

Мария Лазук, главный судья соревнований:

Достаточно сильная конкуренция. Хотелось бы, чтобы они чувствовали себя от рождения актрисами, но в связке с предметом это не очень легко показать, не очень легко получается, поэтому девчонки учатся и готовятся. Здесь очень важно проявить себя и отдельно, и вместе взятой командой. Это результат каждой девочки. Вносит вклад именно в единое целое.

У нас обычно происходят отборы для попадания в команду. Вот команда города Минска у нас состоит из воспитанниц и Центра олимпийской подготовки, и школы «Динамо», и главного управления спорта и туризма. То есть у нас прошел турнир «Олимпийские надежды», где были определены лучшие гимнастки, которые вошли в состав команд. И в каждой области точно так же были отборочные соревнования.

28 марта на кону победный подиум в старшей возрастной группе индивидуального многоборья, турнир завершится в субботу.