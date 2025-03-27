«Минчанка» обыграла «Березину» в матче Женской хоккейной лиги

«Минчанка» обыграла «Березину» в матче третьего тура Женской хоккейной лиги. Стартовая треть прошла в яркой борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На первый перерыв коллективы уходили с равным счетом – 2:2. Во втором отрезке столичная команда сумела обеспечить себе минимальное преимущество, а в заключительной 20-минутке дружины обменялись заброшенными шайбами. Как итог – победа «Минчанки» с результатом 4:3.

Сергей Кравченко, главный тренер команды «Минчанка»:

Забили первыми, расслабились. И это привело к тому, что команда соперника смогла реализовать два своих голевых момента. И стала игра еще намного интереснее. Здесь уже была борьба характеров, в которой девчонки проявили себя, смогли найти силы и довести этот матч до победы.

Константин Немирко, главный тренер команды «Березина»:

Никто не собирается выходить спустя рукава, потому как все равно те девчонки, кто здесь оставался, таких в команде шесть человек, рассматриваются в дальнейшем под сборную U-18. Им необходимо, наверное, заявлять о себе и как-то себя проявлять.