«Минчанка» обыграла «Березину» в матче Женской хоккейной лиги

«Минчанка» обыграла «Березину» в матче третьего тура Женской хоккейной лиги. Стартовая треть прошла в яркой борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На первый перерыв коллективы уходили с равным счетом – 2:2. Во втором отрезке столичная команда сумела обеспечить себе минимальное преимущество, а в заключительной 20-минутке дружины обменялись заброшенными шайбами. Как итог – победа «Минчанки» с результатом 4:3.
Сергей Кравченко, главный тренер команды «Минчанка»:
Забили первыми, расслабились. И это привело к тому, что команда соперника смогла реализовать два своих голевых момента. И стала игра еще намного интереснее. Здесь уже была борьба характеров, в которой девчонки проявили себя, смогли найти силы и довести этот матч до победы.
Константин Немирко, главный тренер команды «Березина»:
Никто не собирается выходить спустя рукава, потому как все равно те девчонки, кто здесь оставался, таких в команде шесть человек, рассматриваются в дальнейшем под сборную U-18. Им необходимо, наверное, заявлять о себе и как-то себя проявлять.
После 10 встреч «Минчанка» имеет 18 очков и возглавляет таблицу лиги.