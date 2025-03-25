Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Майами

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 1000 в американском Майами, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Лидер мирового рейтинга обыграла действующую победительницу этих соревнований Даниэль Коллинс из США, у которой 15-й номер планетарного топа с результатом 6:4; 6:4. Арина семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 9. Следующей соперницей Соболенко станет 9-я ракетка мира из Китая Чжэн Циньвэнь. Девушки встречались пять раз, и статистика стопроцентно на стороне соотечественницы.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

На Открытом чемпионате Австралии я не очень хорошо подавала. Так что потом мы много работали, чтобы вернуть мою подачу. Очень довольна тем, как сейчас подаю, и думаю, что против Даниэль я делала это очень умно. В какие-то моменты просто била во всю силу, но в основном, по-моему, подавала умно. Рада, что это ко мне вернулось. Между мной и Даниэль всегда очень сложные матчи, несмотря на то, что я ее постоянно обыгрываю.