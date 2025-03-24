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Александр Яценко стал лучшим защитником МХЛ в Западной конференции по итогам марта

24 марта 2025 20:10
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Игрок обороны бобруйского «Динамо-Шинника» Александр Яценко – лучший защитник МХЛ по итогам марта в Западной конференции, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В текущем месяце он провел пять матчей, забросил три шайбы, сделал три результативные передачи, заблокировал два броска, применил пять силовых приемов, совершил два перехвата и исполнил 17 бросков в створ ворот. На его счету шесть очков при показателе полезности «+2».

Напомним, Александр также стал лучшим снайпером и бомбардиром регулярного чемпионата среди игроков обороны.

# Хоккей

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