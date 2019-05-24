Арина Соболенко сыграет в полуфинале теннисного турнира в Страсбурге

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает выступление на грунтовом турнире во французском Страсбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче третьего круга одиночного разряда белорусская теннисистка встречалась с 61-ым номером мирового рейтинга пуэрториканкой Моникой Пуиг. Соболенко легко взяла первый сет – 6:1, затем уступила во втором – 3:6.