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Арина Соболенко сыграет в полуфинале теннисного турнира в Страсбурге

24 мая 2019 10:34
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Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает выступление на грунтовом турнире во французском Страсбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Арина Соболенко сыграет в полуфинале теннисного турнира в Страсбурге-1

В матче третьего круга одиночного разряда белорусская теннисистка встречалась с 61-ым номером мирового рейтинга пуэрториканкой Моникой Пуиг. Соболенко легко взяла первый сет – 6:1, затем уступила во втором – 3:6.

Арина Соболенко сыграет в полуфинале теннисного турнира в Страсбурге-4

Все решилось в третьей партии. Соболенко была сильнее – 6:2. Теперь в полуфинале белоруска встретится с украинкой Даяной Ястремской.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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