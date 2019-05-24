«Мы самая лучшая команда». Назван обладатель Кубка Беларуси по гандболу среди женщин

Новости Беларуси. В Гомеле был назван обладатель Кубка Беларуси по гандболу среди женщин. Почетный трофей в финальном поединке оспаривали лидеры сезона – «Гомель» и «БНТУ-БелАЗ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наверное, фаворитками противостояния можно назвать хозяек паркета – все-таки дома и стены помогают. На деле игра была равной. На протяжении всей встречи борьба шла мяч в мяч. В итоге Кубок завоевал «Гомель» – 27:26

Главным героем финала стала левая угловая хозяек Наталья Котина, на счету которой 7 мячей. Для гандболисток «Гомеля» это уже четвертый завоеванный Кубок Беларуси в истории.

Кристина Мисоченко, игрок ГК «Гомель»:

Мы достойны лучшего, мы старались весь сезон. Наши тренеры большие молодцы, они нас всегда поддерживают, подсказывают, любят и уважают. И мы самая лучшая команда, поэтому и выиграли.