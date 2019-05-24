Прямой эфир

«Мы самая лучшая команда». Назван обладатель Кубка Беларуси по гандболу среди женщин

24 мая 2019 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле был назван обладатель Кубка Беларуси по гандболу среди женщин. Почетный трофей в финальном поединке оспаривали лидеры сезона – «Гомель» и «БНТУ-БелАЗ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы самая лучшая команда». Назван обладатель Кубка Беларуси по гандболу среди женщин-1

Наверное, фаворитками противостояния можно назвать хозяек паркета – все-таки дома и стены помогают. На деле игра была равной. На протяжении всей встречи борьба шла мяч в мяч. В итоге Кубок завоевал «Гомель» – 27:26

«Мы самая лучшая команда». Назван обладатель Кубка Беларуси по гандболу среди женщин-4

Главным героем финала стала левая угловая хозяек Наталья Котина, на счету которой 7 мячей. Для гандболисток «Гомеля» это уже четвертый завоеванный Кубок Беларуси в истории.

«Мы самая лучшая команда». Назван обладатель Кубка Беларуси по гандболу среди женщин-7

Кристина Мисоченко, игрок ГК «Гомель»:
Мы достойны лучшего, мы старались весь сезон. Наши тренеры большие молодцы, они нас всегда поддерживают, подсказывают, любят и уважают. И мы самая лучшая команда, поэтому и выиграли.

«Мы самая лучшая команда». Назван обладатель Кубка Беларуси по гандболу среди женщин-10

Юлия Голубева, игрок ГК «Гомель»:
Мы взяли все, что можно было в Беларуси взять. Мы взяли чемпионство, Кубок Беларуси. Об эмоциях, мне кажется, спрашивать глупо, все и так видно.

# Гандбол # Юлия Голубева # Кристина Мисоченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал отцом во второй раз
24 мая 2019 08:03

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал отцом во второй раз

Скоростной бег на роликах: сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам
23 мая 2019 20:50

Скоростной бег на роликах: сборная Беларуси по конькобежному спорту приступила к тренировкам

«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС
23 мая 2019 16:49

«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС