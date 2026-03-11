Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке за выход в следующую стадию мировая прима уверенно разобралась с Наоми Осакой – 6:2, 6:4. На счету белоруски 8 подач навылет, 2 из 2 брейк-поинтов и ни единой двойной ошибки.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Я довольна результатом – он лучше, чем в прошлый раз. Рада, что я оказывала на соперницу большое давление и действовала разнообразно. Моя подача работала хорошо, и на приеме все получалось отлично. Конечно, я довольна своим выступлением. Я стала лучше как игрок и человек. Лучше контролирую свои эмоции, у меня больше опыта, и я выиграла несколько турниров Большого шлема.

Следующее противостояние состоится с канадкой Викторией Мбоко. Она 10-я в мире. Встреча запланирована на 12 марта.