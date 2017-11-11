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Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций

11 ноября 2017 14:08
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Новости Беларуси. Буквально несколько минут назад на корте «Чижовка-Арены» закончился напряженный поединок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы выходим на корт, чтобы показать максимум»: на что рассчитывают американки в финале Кубка Федерации

Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций-1

Финальный матч Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и США Александрой Соснович и Коко Вандевеге. Уже с первых минут игры стало ясно, что ни одна из соперниц не намерена уступать. Однако удача оказалась на стороне американки.

В непростой борьбе она выиграла два сета.

# Fed Cup в Минске # Фотофакт

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