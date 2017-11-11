Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций

Новости Беларуси. Буквально несколько минут назад на корте «Чижовка-Арены» закончился напряженный поединок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальный матч Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и США Александрой Соснович и Коко Вандевеге. Уже с первых минут игры стало ясно, что ни одна из соперниц не намерена уступать. Однако удача оказалась на стороне американки.