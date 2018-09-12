Первая в сезоне победа: минское «Динамо» уверенно обыграло «Спартак»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало первую победу в новом сезоне КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парни Горди Дуайера на «Минск-Арене» встречались с московским «Спартаком». Открыл счет на шестой минуте матча Евгений Ковыршин. Во втором периоде инициативой завладели красно-синие. Юнас Энрот спасал «Динамо» до поры до времени, но перед броском Трунева швед все же не устоял – 1:1.

В третьем периоде никто рисковать не хотел, но москвичи совершили ошибку и Хауден сделал счет 2:1. А точку в матче поставил Александр Павлович, 3:1.

Завершится первая домашняя серия для «зубров» в пятницу 14 сентября. В этот день «Динамо» сыграет с хоккейным клубом «Сочи».